Tourismus in Mönchengladbach Zahl der Übernachtungen steigt weiter

Im Jahr 2023 haben mehr Menschen in Mönchengladbach in einem Beherbergungsbetrieb übernachtet als im Jahr zuvor. 7,3 Prozent mehr Ankünfte wurden laut einer aktuellen Erhebung von IT NRW im vergangenen Jahr in der Vitusstadt registriert. Verzeichnet wurden den Angaben zufolge 206.324 Ankünfte (Zahl der Gäste, die während des Berichtszeitraums ankamen und zum vorübergehenden Aufenthalt ein Bett belegten).