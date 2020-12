Statistik für Mönchengladbach : Zahl der Todesfälle im Oktober stark gesunken

228 Menschen sind nach Angaben von IT NRW im Oktober in Mönchengladbach gestorben. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Mönchengladbach Nach vorläufigen Erkenntnissen des statistischen Landesdienstes starben während der Oktoberwochen 228 Menschen in der Stadt. Das waren 48 weniger als im September.

Im Oktober 2020 sind in Mönchengladbach so wenige Menschen gestorben wie in keinem anderen Monat seit September 2019. Das geht zumindest aus Daten hervor, die der statistische Landesdienst IT NRW veröffentlicht hat. Demnach waren im Oktober dieses Jahres 228 Todesfälle zu verzeichnen – 48 weniger als im Vormonat und ähnlich viele wie im Mai (239). Niedriger war dieser Wert laut IT NRW letztmals im September 2019 mit 212 Toten.

Der Statistische Landesdienst stellt mit diesen Zahlen die Entwicklung sämtlicher – also nicht nur der coronabedingten – Todesfälle dar. Während des Oktobers wurden von der Stadt drei Tote im Zusammenhang mit dem Covid-19 in Mönchengladbach gemeldet. Der Statistik-Landesdienst wies allerdings in seiner Mitteilung darauf hin, dass die von ihm vorgelegten Daten noch vorläufig sind und es durch Nachmeldungen noch Veränderungen geben könne.

Für Datenmaterial aus einer früheren Veröffentlichung Ende September hat der Dienst einige seiner Zahlen inzwischen korrigiert. Für Mönchengladbach bedeutete das zum Beispiel: Statt 2204 Toten in den ersten acht Monaten 2020 werden nun für diesen Zeitraum 2218 Todesfälle in der Stadt angegeben. Das waren 86 mehr als zwischen Januar und Ende August 2019, aber 87 weniger als im gleichen Zeitraum 2018. Die inzwischen vorgenommenen Korrekturen am Datenmaterial für 2020 reichen bis in den Februar zurück, einzelne Monatswerte wurden um ein bis drei Fälle nach oben berichtigt.