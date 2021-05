Statistik für Mönchengladbach : Zahl der Todesfälle sinkt im Jahresvergleich

Mönchengladbach Im März dieses Jahres war die Zahl der registrierten Todesfälle in Mönchengladbach so niedrig wie seit 2015 nicht mehr. Die Stadt folgt damit dem Trend im Land NRW.

Die Daten seien teilweise noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen für 2020 und 2021 können sich durch Korrekturen und Nachmeldungen der Standesämter noch verändern, sagen die Landes-Statistiker. Allerdings waren die nachträglichen Korrekturen in der Vergangenheit in der Regel geringfügig. Die Auswertung umfasst lediglich Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes verstarben und dort auch gemeldet waren, so it.NRW.

Die Entwicklung in der Stadt im Monat März entspricht dem allgemeinen Trend in Nordrhein-Westfalen. Den beschreibt it.NRW so: Im ersten Quartal 2021 wurden landesweit rund 55.800 Sterbefälle registriert. Das entspricht in etwa dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums (55.300). Im März 2021 starben in Nordrhein-Westfalen etwa 17.200 Menschen; das waren rund elf Prozent weniger Todesfälle als im März des Vorjahres (19.400). Somit gab es im März dieses Jahres die niedrigste Zahl von Todesfällen seit 2014 (17.020).