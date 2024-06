Todesursachen in Mönchengladbach Zahl der Suizide von Frauen um fast 20 Prozent gestiegen

In Mönchengladbach war unter allen Suizidraten der Anteil der Männer im Alter zwischen 55 und 60 mit sechs Menschen am höchsten. Auch hier gibt es eine Diskrepanz im landesweiten Vergleich: Unter allen Suizidraten in NRW war der Anteil der Männer im Alter von 85 Jahren und älter mit 48,1 (2021 waren es 55,4) am höchsten. Mit zunehmendem Alter stieg die Suizidrate landesweit an: In der Altersgruppe der über 85-Jährigen starben 25,4 (2021 waren es 26,2) Personen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner dieser Altersgruppe durch Suizid.