Polizei in Mönchengladbach Zahl der Schulwegunfälle ist gestiegen

Mönchengladbach · Eine Auswertung zeigt, wie häufig es in der Vitusstadt in den vergangenen fünf Jahren zu Unfällen auf dem Weg zur Schule oder von der Schule nach Hause gekommen ist. Wie sich die Zahlen entwickelt haben, und wie die Polizei die Situation in Bezug auf Elterntaxis sieht.

15.12.2023 , 12:00 Uhr

Wenn die Polizei vor Ort ist und Schulwegsicheung betreibt, dann werden weniger Verstöße von Elterntaxis registriert. Foto: Bauch, Jana (jaba)