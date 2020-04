Corona-Statusbericht für Mönchengladbach : Zahl der Neuinfizierungen bleibt auf niedrigem Niveau

Mönchengladbach In der Stadt sinkt die Zahl der Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Mittwoch auch nur vier neue positive Nachweise.

In Mönchengladbach sind immer weniger Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Mittwoch, dass aktuell 125 (Vortag 147) Personen in der Stadt das neuartige Virus in sich tragen. Es habe vier neue Nachweise gegeben (Stand: 10 Uhr). Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 433 (Vortag: 429) gestiegen.