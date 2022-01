Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 30. Januar 2022) : Zahl der Neuinfektion auf neuem Rekordhoch

Mönchengladbach Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt Mönchengladbach 967 neue nachgewiesene Corona-Fälle. Und es gibt ein weiteres Todesopfer.

Von den bundes- und landesweiten Inzidenzwerten ist Mönchengladbach mit 629,7 noch weit entfernt. Dennoch gab es am Wochenende in der Stadt so viele Neuinfektionen wie noch nie. Das Gesundheitsamt meldete 967 neue positive Nachweise. Aber es gibt auch viele Genesene. Aktuell sind in der Stadt 3144 Personen verzeichnet, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind. Am Freitag waren es noch 3350.