Auswertung der Polizei in Mönchengladbach Zahl der Ladendiebstähle steigt deutlich

Ein 24-Jähriger versucht mit mehreren Jacken über dem Arm, ein Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße zu verlassen, wird daran aber von einem Ladendetektiv gehindert. In einem Supermarkt an der Lürriper Straße bedient sich ein 47-Jähriger am Sortiment, was von einer Mitarbeiterin beobachtet wird. In einer Discounter-Filiale in Gladbach macht sich ein Mann Beutel und Rucksack mit Waren voll und versucht, den Laden, ohne zu bezahlen, zu verlassen. Als ihn ein Security-Mitarbeiter versucht, daran zu hindern, schlägt er mit der Faust zu und flüchtet. Wenig später kann er gestellt werden.