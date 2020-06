Corona-Zahlen aus Mönchengladbach : Zahl der Infizierten bleibt konstant

Die Zahl der mit Corona Infizierten ist von Montag auf Dienstag nicht gestiegen. Es gibt keinen neuen Nachweis. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahlen der mit dem neuartigen Coronavirus angesteckten Personen in Mönchengladbach bleibt am Dienstag auf dem Niveau des Vortags. Auch an den anderen Zahlen hat sich nicht viel verändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Dienstag, 2. Juni, (Stand: 9 Uhr) 84 (Vortag: 84) Personen in Mönchengladbach, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Im Vergleich zum Vortag hat es keinen neuen positiven Nachweis gegeben. Damit hält sich die Zahl wie in den Vortagen auf einem eindeutig zweistelligen Niveau.

Die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle liegt bei 618 (Vortag 618). Davon sind 495 Personen (Vortag 495) bereits genesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt unverändert bei 5703 (Vortag: 5703), wie die Stadt mitteilt. 15 Laborergebnisse stehen derzeit aus.

Aktuell befinden sich 373 Personen (Vortag: 372) in Quarantäne, davon werden 6 im Krankenhaus behandelt. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 1,9 Menschen pro 100.000 Einwohner in der Stadt angesteckt.

(RP)