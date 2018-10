Mönchengladbach: Zahl der Hunde steigt

Mönchengladbach Auf jeden 18. Einwohner kommt ein Hund. Tendenz steigend. Das spült Geld in die städtischen Kassen – durch Steuern und Bußgelder.

Der schönste Hund in Nordrhein-Westfalen, das ergab kürzlich eine Abstimmung bei unserem Internetportal RP Online, kommt aus Mönchengladbach. Insgesamt steigt die Zahl dieser beliebten Haustiere in Mönchengladbach leicht an. Aktuell sind hier 14.957 Hunde gemeldet (Stand 11. September 2018). Hunde bedeuten Steuern für die Kassen der Stadt, aber auch Ordnungswidrigkeiten und Hinterlassenschaften.

Hundesteuer Die Stadt rechnet im laufenden Jahr mit Einnahmen in Höhe von 1,85 Millionen Euro aus dieser Abgabe. Letztmals wurde die Hundesteuer in Mönchengladbach Anfang 2011 erhöht. Sie beträgt pro Jahr 138 Euro für einen Hund, 165,60 Euro für zwei sowie 207 Euro für drei und mehr Hunde. Zum Vergleich: In Düsseldorf werden bei einem Hund 96 Euro fällig, in Köln 156 Euro (je gehaltenen Hund), in Neuss 90, in Krefeld 111,32 und in Duisburg 132 Euro. Für das Halten gefährlicher Hunde oder Hunde bestimmter Rassen (so genannte Listenhunde) wird eine erhöhte Steuer erhoben. In Mönchengladbach beträgt sie 720 Euro bei einem Hund, 960 Euro bei zwei, bei drei oder mehr Hunden sind es jährlich 1152 Euro.