Zahlen für Mönchengladbach So viele gleichgeschlechtliche Ehen wurden 2022 geschlossen

Grundsätzlich ist die „Ehe für alle“ seit nunmehr sechs Jahren möglich. In der Folge haben 2018 insgesamt 90 gleichgeschlechtliche Paare in Mönchengladbach geheiratet. Das war fast ein Zehntel aller Eheschließungen des Jahres. 2022 lag der Anteil nur noch bei 3,3 Prozent. Landesweit hatten gleichgeschlechtliche Paare einen Anteil von 2,7 Prozent (2282 Ehen) an allen Eheschließungen (insgesamt 85.008 Paare).