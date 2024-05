Bevölkerung in Mönchengladbach Zahl der Einbürgerungen deutlich gestiegen

Immer mehr Menschen in Mönchengladbach mit Migrationshintergrund bekommen einen deutschen Pass. Im Jahr 2023 wurden in der Vitusstadt insgesamt 952 Personen eingebürgert, wie aus einer Mitteilung des statistischen Landesamtes IT NRW hervorgeht. Das waren mehr Menschen als in den beiden vorangegangenen Jahren zusammen. 2022 waren 429 Personen eingebürgert worden, 2021 waren es 331 gewesen. Im Jahresvergleich entspricht das einem Zuwachs um 122 Prozent – landesweit ist das nach der Stadt Bochum und dem Kreis Höxter der dritthöchste prozentuale Anstieg. Fast überall in NRW wurden mehr Menschen eingebürgert, landesweit stieg die Zahl an Einbürgerungen kräftig um mehr als 25 Prozent auf knapp 51.200.