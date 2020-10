Infiziertenzahl in Mönchengladbach steigt : Corona-Zahlen nur knapp unter dem kritischen Wert

In Mönchengladbach waren am Sonntag (11. Oktober, 9 Uhr) 91 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Wie in anderen Großstädten des Rheinlands könnten auch in Mönchengladbach in den nächsten Tagen wieder strengere Einschränkungen nötig werden. Die Zahl der Infizierten steigt deutlich, der Sieben-Tage-Wert auch.

Nachdem die Situation bei den Infektionen mit dem Coronavirus zuletzt in Mönchengladbach relativ stabil geblieben ist, ist am Wochenende auch hier die Zahl der Neuinfizierten stark gestiegen. Am Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 29,9 – und damit nur knapp unter dem ersten kritischen Wert von 35.

Das städtische Gesundheitsamt meldete am Sonntag 18 Neuinfektionen, am Samstag 17. Somit waren (Stand Sonntag (9 Uhr)) 91 Menschen mit dem Virus infiziert.

Wird der Sieben-Tage-Wert von 35 erreicht, gelten strengere Einschränkungen: So sind Feiern im öffentlichen Raum nur bis 50 Teilnehmer erlaubt, private Feiern mit mehr als 50 Teilnehmern müssen spätestens drei Tage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Bei Fußballspielen sind ab dem Wert 35 keine Zuschauer mehr erlaubt. Einige Kommunen verordnen darüber hinaus weitere Maßnahmen, etwa das Tragen der Maske in öffentlichen Gebäuden und Schulen oder auch punktuell im öffentlichen Straßenraum. Steigt der Wert über 50, sind Feiern im öffentlichen Raum nur noch bis zu 25 Teilnehmer erlaubt. Auch mit Einschränkungen für die Gastronomie ist dann zu rechnen.