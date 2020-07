Entwicklung in Mönchengladbach : Zahl der Bewegungskindergärten stagniert

Entwicklung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Stadtsportbund Mönchengladbach hilft bei der Vermittlung von Bewegungskindergärten. Im Augenblick gibt es allerdings kaum ernsthafte Interessenten. Dabei wäre in der Stadt ausreichend Potenzial vorhanden.

Die SSB-Fachkraft für Jugendarbeit ist die erste Ansprechpartnerin für Kindergärten, die ein anerkannter Bewegungskindergarten werden wollen – nur hat es in letzter Zeit kaum ein ernsthaftes Interesse daran gegeben. Die ersten Kindergärten hatten sich bereits vor über zehn Jahren zertifizieren lassen, insgesamt sind es aktuell elf Einrichtungen, wobei eine demnächst geschlossen wird. Doch vor allem in den vergangenen Jahren ist kaum noch ein Kindergarten hinzugekommen. „Laut Kita-Navigator gibt es insgesamt 176 Kitas in Mönchengladbach, sodass es hier noch Potenzial gäbe“, sagt Beba.