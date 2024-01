Verkehr in Mönchengladbach Zahl der Autos erreicht Rekordhoch

Das Ziel der Mobilitätswende in der Stadt ist klar definiert: Mönchengladbacher sollen weniger das Auto nutzen und auf Alternativen wie das Rad oder den Bus umsteigen. Doch die Zulassungsstatistik für Fahrzeuge in Mönchengladbach zeigt, dass der Pkw noch lange nicht ausgedient hat. Im Gegenteil: Nach Daten der Stadt waren am 31. Dezember 2023 insgesamt 182.242 Fahrzeuge zugelassen – ein neuer Rekord. 143.241 der Fahrzeuge waren Autos (1225 mehr als im Vorjahr). Damit setzt sich der Trend der vergangenen zehn Jahre fort: 2013 waren noch 158.142 Fahrzeuge in der Stadt angemeldet, 2018 waren es bereits 170.571 und 2022 insgesamt 181.977.