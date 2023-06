Pflegeausbildung in Mönchengladbach Elf Prozent weniger neue Ausbildungsverträge in der Pflege als im Jahr 2021

Die höchsten prozentualen Zuwächse gegenüber 2021 wurden in der Stadt Oberhausen (plus 17,6 Prozent), in Krefeld (plus 7,8 Prozent) und im Kreis Kleve (plus 5,2 Prozent) festgestellt. Maßgeblich für die regionale Zuordnung ist nach Angaben von IT.NRW die Pflegeschule, an der die Auszubildenden ihren schulischen Teil absolvieren.