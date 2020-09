Arbeitsmarkt in Mönchengladbach : Zahl der Arbeitslosen nur noch geringfügig gestiegen

Mönchengladbach Nach einem kräftigen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den ersten Monaten der Pandemie sind in Mönchengladbach im August nur noch 0,3 Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat.

In absoluten Zahlen: 15.231 Menschen hatte die Agentur für Arbeit im August als Arbeitslose registriert, 49 Personen mehr als noch im Juli. Die Arbeitslosenquote betrug in Mönchengladbach im August 10,8 Prozent – unverändert gegenüber Juli 2020. Gegenüber August 2019 seien es 1,5 Prozentpunkte mehr, erklärte die Agentur in ihrem am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht.