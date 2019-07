Agentur für Arbeit Mönchengladbach : Mehr Arbeitslose, mehr Ausbildungsplätze

Mönchengladbach Die Arbeitslosenquote ist in der Stadt wieder über die Neun-Prozent-Marke gerutscht. Das haben Arbeitsmarktexperten aber auch so erwartet. Wesentlich beeindruckender ist eine ganze andere Zahl.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni in der Stadt saisonbedingt wieder leicht gestiegen. Wie die Arbeitsagentur am Montag mitteilte, waren 12.799 Gladbacher arbeitslos gemeldet. Das sind 1,7 Prozent mehr als im Mai. Im Jahresvergleich aber sank die Zahl der Arbeitslosen um 4,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote steigt um 0,2 Punkte auf 9,1 Prozent. Im Juni 2018 lag die Arbeitslosenquote noch bei 9,6 Prozentpunkten. „Insbesondere jüngere Menschen sind jetzt an der zweiten Schwelle ihres Berufslebens angekommen. Mit dem Berufsabschluss steht nun entweder die Übernahme beim eigenen Ausbildungsbetrieb oder ein Arbeitgeberwechsel an. Es handelt sich also um Übergangsarbeitslosigkeit“, sagt Claudia Kamper, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist in Mönchengladbach deutlich gestiegen um 115 im Vergleich zum Vorjahresmonat auf jetzt 1516. Dem stehen 1952 Bewerber in Mönchengladbach gegenüber.