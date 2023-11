Arbeitsmarkt in Mönchengladbach Weniger junge Menschen in der Stadt sind arbeitslos

Konkret fiel die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahre in der Stadt im Oktober auf 1222 Personen – das sind 89 junge Menschen weniger als im Vormonat. Auch die Zahl der Menschen, die unterbeschäftigt sind, also sich zum Beispiel in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie der beruflichen Vermittlung oder einer Umschulung befinden, ging im Vergleich zum September in Mönchengladbach um 187 Personen oder auch ein Prozent zurück. Insgesamt 18.413 Personen zählten im Oktober zu dieser Kategorie. An Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik nahmen 3682 Frauen und Männer teil.