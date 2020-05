Corona-Statusbericht Mönchengladbach : Zahl der aktuell Infizierten ist wieder gestiegen

Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Gesundheitsamt verzeichnete am Mittwoch acht neue positive Nachweise. Damit sind aktuell wieder über 100 Menschen in der Stadt nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Mönchengladbach ist zwar noch weit von der Corona-Obergrenze entfernt, aber am Mittwoch wieder ein bisschen näher herangerückt. Lag der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner am Dienstag noch bei 13,0, so stieg er aktuell auf 14,9* (*Quelle RKI, auf Basis einer angenommenen Einwohnerzahl von 261.454) an. Die Obergrenze liegt bei 50.