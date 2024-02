Fachkräfte in Mönchengladbach Immer mehr ausländische Azubis im Handwerk

„Die Zusammensetzung unserer Stadtgesellschaft spiegelt sich auch bei den Entwicklungen in der Handwerksbranche wieder“, sagt Kreishandwerksmeister Frank Mund im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir freuen uns natürlich über jeden, der sich für eine Ausbildung in den Unternehmen entscheidet.“ Einzige Voraussetzung seien nach ihm gute Deutschkenntnisse. „An denen hapert es manchmal, aber das gilt nach unseren Erfahrungen inzwischen auch für manche Menschen ohne Migrationshintergrund“, so Mund. „Auf schulischer Ebene wird hier und in anderen Bereichen einiges versäumt. Und zwar bei allen Schulformen.“