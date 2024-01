Neues Unternehmen in Mönchengladbach Vater-Sohn-Startup bringt App für Tierbesitzer heraus

Vater Jörn Hausburg und sein Sohn Jan sitzen oft mit ihren Ehefrauen zusammen und lassen ihren Gedanken freien Lauf. Sie entwickeln Pläne, schmieden Ideen – und setzen sie in die Tat um. So kam es auch zu der Überlegung, eine App für Tierbesitzer zu konzipieren, zu erstellen und auf den Markt zu bringen. Entstanden ist „Yopin“, die nach einjähriger Entwicklungszeit den Ansprüchen der beiden Tüftler entspricht, so dass sie der Öffentlichkeit und Interessenten präsentiert werden kann.