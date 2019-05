Außergewöhnliches Training in Mönchengladbach : Den Hauptfriedhof ganz anders erleben

Mönchengladbach Yoga, Qi-Gong und Klangschalenmeditation machen den Gottesacker zu einem Ort, an dem Interessierte innere Ruhe finden können.

Anne Peters-Dresen von der Mags weiß, dass der Hauptfriedhof, der vor 117 Jahren eröffnet wurde, schon damals auch als Erholungsort für die Lebenden gedacht war. In mehr als einem Jahrhundert hat der Alltagsstress deutlich zugenommen. Da ist die Aktionsreihe „Friedhof anders erfahren“ eine logische Konsequenz. Wer in der tollen Parkatmosphäre unter Anleitung entspannen möchte, sollte sich drei Termine vormerken: Jutta Schmitz, Inhaberin der Praxis Ruheraum in Rheindahlen, bietet am Samstag, 11. Mai, um 15 Uhr eine Yoga-Einheit auf dem Friedhof an. Am Sonntag, 19. Mai, gibt es einen Schnupperkurs in Qi Gong unter der Überschrift „Energie in Bewegung“. Am Samstag, 25. Mai, um 15 Uhr können Interessierte erste Erfahrungen mit der Klangschalenmeditation machen.