Gesundheit in Mönchengladbach So vielfältig ist das Yoga-Angebot in der Stadt

Mönchengladbach · Wer lernen will, sich zu entspannen oder sich körperlich fitter machen will, könnte darüber nachdenken, Yoga zu lernen. Die Möglichkeiten hierfür sind in Mönchengladbach zahlreich.

24.05.2023, 05:10 Uhr

Körperübungen oder Asanas: Hinten ist die stehende Vorwärtsbeuge zu sehen, vorne der herabschauende Hund. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Sigrid Blomen-Radermacher und Susanne Jordans

Yoga bietet meditative Techniken, deren Fokus auf geistiger Konzentration liegt sowie körperliche Übungen, die Kraft und Beweglichkeit verbessern sollen. Die vier Hauptbestandteile von Yoga sind Körperübungen (Asanas), Atemübungen (Pranayama), Konzentration und Sammlung (Meditation) sowie Entspannung und Regeneration. Die folgende Auswahl nur einiger Yoga-Studios in der Stadt lässt bereits erahnen, wie vielfältig das Angebot an Yoga-Varianten in Mönchengladbach ist.