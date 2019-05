Neue Aktionsreihe : Dehnübungen auf dem Hauptfriedhof

Windberg Die Stadttochter Mags möchte ihre Friedhöfe durch Aktionen erlebbarer machen. Der Auftakt war eine Yoga-Session, zu der rund 30 Teilnehmer kamen. Mancher Friedhofsbesucher fühlte sich von der Veranstaltung gestört.

Die Sonne hat es geschafft, sich durch die grauen Regenwolken zu kämpfen und taucht den städtischen Hauptfriedhof am Samstagnachmittag n warmes, freundliches Licht. Auf einer Freifläche unter den Platanen bietet sich eine ungewöhnliche Szenerie: Eine Gruppe von etwa 30 Leuten reckt die Arme zum Himmel, lässt den Oberkörper sinken. „Einatmen, ausatmen“, gibt eine Frau in Schwarz vor. Es ist Jutta Schmitz, Yoga-Lehrerin und Heilpraktikerin, die an diesem Samstagnachmittag einen gebührenfreien, 90-minütigen Kurs leitet. Er gehört zu der dreiteiligen Aktionsreihe „Friedhof anders erfahren“. Damit will die Stadttochter Mags, die für die Friedhöfe verantwortlich ist, ein neues Bewusstsein und Verständnis für den Friedhof als Veranstaltungsort schaffen.

Bereits im Vorfeld wurde kontrovers diskutiert über die sportlichen Veranstaltungen auf dem Friedhof. Der Kurs selbst zieht daher auch Neugierige an, die das Szenario aus sicherer Entfernung beobachten. „Ich finde das in Ordnung, es ist ja ein ruhiger Sport“, sagt Friedhofsbesucherin Annegret Dülpers. „Davon wird sicher niemand gestört. Ich fühle mich jedenfalls dadurch nicht eingeschränkt oder belästigt.“ Anderer Meinung ist Johannes Carstens: „Ich denke, so etwas gehört in eine Turnhalle. Hier sind Menschen die trauern und denen es unter Umständen manchmal sehr schlecht geht. Da ist es unangebracht, dass Menschen in Sportklamotten rumlaufen und lachen. Ich finde das schlicht pietätlos.“