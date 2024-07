Neuer Bibliothek-Chef in Mönchengladbach „Ich bin Brückenbauer zwischen den Kulturen“

Yilmaz Holtz-Ersahin spricht acht Sprachen, und da sind die Dialekte Rheinisch und Mannemerisch noch nicht zugezählt. Deutsch sei für ihn die schönste Sprache, in der er sich lyrisch ausdrücken kann und in der er Gedichte verfasst. Seit März ist der dreifache Familienvater Fachbereichsleiter Bibliothek und Archiv und hat seit dem 1. Juli auch die Leitung der Zentralbibliothek übernommen. Die beiden Positionen seien im Kern vergleichbar: Beide Bereiche sind der Speicher des kulturellen Erbes und bieten die Möglichkeit, vor allem in der Bibliothek, an diesem Erbe teilzuhaben beziehungsweise auf die gespeicherten Informationen zugreifen zu können.