Aktion des Landwirtschaftsministeriums Was macht der XXL-Kühlschrank auf dem Rheydter Markt?

Er ist ganze vier Meter groß und thront auf einem Podest. Die Tür steht sperrangelweit auf. Im Inneren stehen (wortwörtlich) Käse, Yoghurt und Brot, eine Ölflasche klettert eine Leiter hinauf. Dass dieser Kühlschrank ein ganz besonderer ist, wird auf den ersten Blick klar. Und was es mit ihm auf sich hat, erklären Finia Poth und Emily Kolodzie für die Verbraucherzentrale NRW den interessierten Passanten: „Die Idee ist, für Lebensmittelwertschätzung zu sensibilisieren und fortzubilden. Was gehört wo hin, damit es länger hält? Und welche Tipps und Tricks kann jeder zuhause anwenden“, erklärt Poth. Elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jährlich weggeworfen – und 59 Prozent stammen aus privaten Haushalten.