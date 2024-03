Crimemarket-Durchsuchungen in Mönchengladbach und Korschenbroich Wurde im kleinen Herrenshoff Geld im großen Stil gewaschen?

SCREENSHOT - 01.03.2024, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: HANDOUT - Dieses von der Polizei Düsseldorf zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen Screenshot von der kriminellen Handelsplattform «Crimemarket» im Internet. Die Polizei Düsseldorf sowie die Staatsanwaltschaft informierten auf einer Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen sowie die bereits getroffenen und noch geplanten Maßnahmen gegen die Handelsplattform. Ermittler gingen am Donnerstagabend in einer konzertierten Aktion in ganz Deutschland und im Ausland gegen die Betreiber der Plattform vor, die kriminelle Dienstleistungen, aber auch detaillierte Anleitungen zu schweren Straftaten oder Drogen anbietet. Foto: -/Polizei Düsseldorf/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: dpa/-