Workshop : „Smart Kids“ entwickeln Ideen zur Energiewende

Jan Roessel von der Deutschen Gesellschaft arbeitete mit Schülern an Ideen. Foto: Markus Rick (rick)

Rheydt Schüler des Physik-Leistungskurses des Hugo-Junkers-Gymnasiums nahmen an dem Projekt „Smart Kid? Smart Grid!“ teil. Sie beschäftigten sich auch mit Lösungen für den Netzausbau.

Netzausbau, Roll-Out, Smart Grids – Begriffe, mit denen nicht jeder sofort etwas anfangen kann. Die Energiewende und alles, was damit zusammenhängt, wird aber vor allem für junge Menschen immer wichtiger. Das Projekt „Smart Kid? Smart Grid! Das Turnier mit Energie“ bringe deshalb Schülern das Thema näher und gebe ihnen die Chance, mit eigenen Ideen an Lösungen mitzuwirken, erklärt Mitinitiator Jan Roessel vom Verein „Deutsche Gesellschaft“: „Die Energiewende ist eine zentrale Frage unserer Zeit. Gerade im Hinblick auf Effizienz muss noch viel passieren. Vor allem für junge Menschen ist das auch im Hinblick auf zukunftsfähige Jobs wichtig.“

Die Schüler des Physikleistungskurses der elften Stufe am Hugo-Junkers- Gymnasium durften sich freiwillig melden, um an dem Projekt teilzunehmen. In einem Workshop lernten sie zunächst Chancen und Herausforderungen der Energiewende sowie Geschäftsmodelle im Bereich Netzausbau kennen. Anschließend fanden sie sich in kleinen Gruppen zusammen, um eigene Ansätze zu entwickeln. Das schien gar nicht so einfach zu sein: „Wir hatten schon einige Ideen. Es ist aber schwierig etwas Aktuelles zu finden, wo noch keine Lösung zu entwickelt wurde,“ erzählte der 17-jährige Noah. Trotzdem hatten die Schüler Spaß und zeigten großes Interesse: „Man kann sich für das Thema nicht nicht interessieren. Es ist allein durch die Medien total aktuell, und man hat einen Bezug dazu,“ findet Teilnehmer Raul (17). Am Ende stellten die Schüler ihre Modelle dem Rest der Gruppe vor und sammelten Feedback und Anregungen, diese weiter auszubauen und zu verbessern. Die Geschäftsmodelle werden auf der Webseite des Projektes hochgeladen.

Man merke, dass junge Menschen sich immer mehr mit der Energiewende auseinandersetzen, meint auch Roessel: „An Bewegungen wie ‚Fridays for Future‘ wird besonders deutlich, dass das Thema die Jugend bewegt. Sie wollen über die Zukunft mitentscheiden und nicht länger Beschlüsse von Leuten, die an den Hebeln sitzen, einfach über sich ergehen lassen.“ Das Projekt gebe die Chance zum Mitmachen. Es sei wichtig, die Schüler merken zu lassen, dass sie ernst genommen würden und an etwas Ernsthaftem arbeiteten, so Roessel. Physiklehrer Sebastian Bude bestätigt dies: „Die Schüler kennen das Problem und wollen mitmachen und selbst mit an Lösungen arbeiten.“