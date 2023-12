Neueröffnungen, Konzerte und Wasser für alle Worauf wir uns im nächsten Jahr in Mönchengladbach freuen können

Es gibt Grundbedürfnisse des Menschen, die müssen in einem Sozialstaat und in einer sozialen Stadt einfach befriedigt werden können. Am besten realen Bedingungen entsprechend. Trinken steht dabei an erster Stelle. Ohne Flüssigkeit gibt es kein Leben. Und die Quelle sollte für jeden erreichbar sein. Gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Sommer mit Rekordtemperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten ist das wichtig: Ältere Menschen, Frauen und Männer, die auf der Straße leben, aber auch jeder andere sollte sich kostenlos eine Flasche mit Wasser füllen oder zumindest mit kräftigen Schlucken seinen Durst stillen können. Diesen Zweck erfüllen öffentliche Trinkbrunnen. Jahrelang hatten sich die Verantwortlichen gesperrt, nun ist es doch möglich. Die NEW finanziert bis zu fünf Trinkwasserbrunnen, die Stadt kümmert sich um den Anschluss an das Trinkwassernetz, übernimmt auch die Kosten für Wartung und Wasserverbrauch. Bis April, so das Versprechen aus dem Rathaus, sollen die Wasserspender installiert sein. Was reinfließt, will auch wieder raus. Deshalb sollte die Stadt ein weiteres Grundbedürfnis in den Fokus nehmen: Es fehlen öffentliche Toiletten. Das Rathaus verweist auf das Konzept „Nette Toilette“, bei dem Gastronomen oder Einzelhändler ihre Sanitäreinrichtungen bei dringenden Bedürfnissen zur Verfügung stellen. Doch das reicht nicht. Immerhin gibt es auch dafür nun Pläne ... ein Grund zur Freude vielleicht für 2025, das Jahr der Kommunalwahl.