Kolumne Denkanstoß : Was ist verzichtbar – und was darf nicht fehlen?

Mönchengladbach Ohne etwas zu sein, kann gut sein. Doch auf manche Dinge kann man kaum verzichten. Unsere Autorin hat sich Gedanken darüber gemacht, was fehlen darf und was nicht.

Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel in einem theologischen Feuilleton gelesen mit dem Titel „Ohne“. Dies inspirierte mich, für den heutigen Denkanstoß darüber für uns hier in Mönchengladbach nachzudenken. Als Erstes fällt mir ein: Ohne Coronabeschränkungen – das wäre so schön. Endlich wieder die unbeschwerte Zeit ohne Masken, ohne Zugangsbeschränkungen, ohne monatlich oder noch schneller wechselnde Schutzverordnungen das Leben einfach mal leben, genießen und feiern. Ohne bedeutet dann auch: ohne Demonstrationen der Querdenker, ohne Angriffe auf Polizisten und andere Ordnungshüter, ohne gegenseitiges Absprechen der Meinungen. Ohne Säbelrasseln an den Grenzen der verschiedenen politischen Systeme. Es wäre schön, aber für lange Zeit sicher nur eine Illusion, wenn Menschen nicht mehr ohne Heimat, Schutz und oft ohne Familie auf der Flucht sein müssten.

In anderen Bereichen möchte man natürlich nicht „ohne“ dastehen. Bei den olympischen Winterspielen in Peking ohne Medaille nach Hause zu kommen, ist im Sport in der Regel nicht das Ziel. Ohne Arbeit und Verdienstmöglichkeiten ist das Leben beileibe nicht einfach und schon gar nicht, wenn man ohne Obdach ist. Ohne Freunde und andere soziale Kontakte möchten die wenigstens von uns durchs Leben gehen. Manche bedauern beim Kirchenbesuch und Gottesdienst, dass es ohne Weihwasser als Segen, ohne Gesang, ohne Friedensgruß gehen muss. Ohne Kultur, ohne Konzerte, ob Kammerkonzert oder großes Popkonzert, gefällt uns das Leben auf Dauer nicht. Wir haben alle verschiedene Bereiche, in denen wir gut ohne etwas leben können, in anderen Bereichen möchten wir es doch lieber mit etwas haben. So würde es für die meisten in unserer Stadt wohl auch ohne eine Borussia in der ersten Liga sehr schmerzhaft sein.