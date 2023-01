Kolumne Mensch Gladbach Worauf es bei der Nachfolge von Gregor Bonin ankommt

Es gibt Dinge, die sagt man nicht. Weil sie unanständig sind. Und es gibt Wörter, die man eigentlich bedenkenlos in den Mund nehmen kann, Fachbegriffe zumal, die aber einen so negativen Wandel erfahren haben, dass sie fast in die Nähe von Schimpfwörtern geraten sind. In Mönchengladbach gehört das Wort „Sichtachse“ zweifelsohne in diese Kategorie. Ganz Deutschland versteht darunter den bewusst freigelegten Blick etwa auf bedeutsame Bauwerke oder Denkmäler. In Mönchengladbach allerdings ist die Sichtachse für nicht wenige Bürger ein wenig polemisch zum Synonym für „Kappes“ der Kategorie „Loss misch domet in Ruh’“ geworden, weil sie mit der in vergangenen Jahren nicht immer unumstrittenen Stadtplanung des Technischen Beigeordneten Gregor Bonin gleichgesetzt wird.