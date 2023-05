Sichtungen in Mönchengladbach und Kreis Viersen Es war tatsächlich ein Wolf

Mönchengladbach · Bei dem Tier, das am 27. April am städtischen Hauptfriedhof gesichtet wurde, handelt es sich tatsächlich um einen Wolf. Auch für den Kreis Viersen kam eine Bestätigung. Was dazu bekannt ist.

06.05.2023, 10:02 Uhr

Ein Zeuge machte dieses Foto des Wolfs an der Viersener Straße. Foto: Rolf K.

Aus dem Hinweis auf einen Wolf in Mönchengladbach ist ein Nachweis geworden: Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (kurz Lanuv) hat am Freitag, 5. Mai 2023, bestätigt, dass am 27. April tatsächlich ein Wolf über die Viersener Straße gelaufen und später auch im Kreis Viersen gesichtet worden ist.