Ausstellung bis zum 2.Januar : Wolfgang Speens Bilder im Dialog mit dem Licht der Citykirche

Gladbach „Als die Bilder in der Citykirche hingen, stelle ich fest, dass sie zu atmen und sich zu entfalten begannen“, erklärt Wolfgang Speen. Das sei ein sehr bewegender Moment gewesen. 19 Bilder des Malers aus den vergangenen elf Jahren sind unter dem Thema „Zwischen Himmel und Erde“ in der Citykirche zu sehen.

Drei von ihnen schweben tatsächlich da im Raum der Kirche „zwischen Himmel und Erde“. Der Betrachter kann sich ihnen nähern und unter ihnen hindurch gehen. Es sei erstaunlich, so Speen, wie die Bilder sich im Dialog mit der Kirche veränderten. Auf diese Zwiesprache mit der Architektur, dem Licht und der Spiritualität des Raumes wies auch Christian Krausch in seiner Einführungsrede hin. Die kräftigen Farben der Gemälde antworten auf die Leuchtkraft der Glasfenster der Kirche, die die Wände und den Boden mit farbigen Schatten füllen. Speen entwickelt seine Farben mit einer Mischung aus Acryl- und Ölfarben, mit einer Zugabe von Erden oder Sand und hier und da Aquarellfarben und Kreide. Die geschwungenen Bögen assoziieren die Gewölbe des Gotteshauses, die kaum lesbaren Satzfragmente, die Speen ins Bild setzt, knüpfen an den in Kirche unternommenen Versuch an, mit Sprache Welt und Glaube zu erklären.