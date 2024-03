Nahverkehr in Mönchengladbach Wolfgang Opdenbusch bleibt NEW-Chef für Busse

Wolfgang Opdenbusch hat aber noch einen Posten inne: Er wird auch als Geschäftsführer der West-Bus GmbH geführt. Das ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft der NEW in Mönchengladbach und Viersen sowie der Stadtwerke Neuss und Stadtwerke Krefeld, die zusammen 51 Prozent der Anteile halten. Die restlichen 49 Prozent sind bei Transdev. Die Gesellschaft beschäftigt insgesamt rund 180 Busfahrer (Stand 2022), die in den beteiligten vier Städten einen Teil der Busflotte steuern und nicht direkt bei den kommunalen Versorgern beschäftigt sind. In Viersen ist der Anteil der gefahrenen Kilometer durch Dienstleister, etwa durch West-Bus, so groß, dass dort der Busverkehr aufrecht erhalten wird auch wenn in der aktuellen Tarifauseinandersetzung gestreikt wird. In Mönchengladbach waren zwar vor einigen Jahren im Zuge der Direktvergabe des Busverkehrs an die NEW viele Fahrer zurück in die „Muttergesellschaft“ geholt worden, dennoch wurden laut West-Bus-Bilanz im Jahr 2021 gut 5,2 Millionen Kilometer durch die Fahrer der Tochter gefahren – mehr als in Krefeld, Neuss und Viersen zusammen.