Pächterwechsel : Wolfgang Eickes verlässt das Palace St. George

In dem Gebäude im Denkmalpark des Nordparks befanden sich früher die Kirche und Klassenräume der Provinzial-Zöglingsanstalt. Foto: Bernd Limburg

Mönchengladbach Seit Oktober 2006 hat er das Restaurant geführt und zu einem Treffpunkt für Feinschmecker und Kulturfreunde gemacht. Nun nimmt er Abschied.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Nach mehr als 13 Jahren hat Spitzenkoch Wolfgang Eickes sich entschlossen, das renommierte Restaurant „Palace St. George“ an der Heinz-Nixdorf-Straße Ende des Jahres zu verlassen. „Ich habe die ganzen Jahre sieben Tage die Woche intensiv und mit großer Begeisterung in diesem schönen Haus gearbeitet“, sagt er. „Irgendwann merkt man: Das geht an die Substanz.“

Am 6. Oktober 2006 hatte er das Restaurant mit Bistro und Gourmetbereich in der ehemaligen Kirche im Denkmalpark eröffnet. Es wurde nicht nur zum beliebten Treffpunkt für Feinschmecker, sondern auch für Kulturfreunde. Denn Wolfgang Eickes, der einst Kunstgeschichte studierte, gab immer wieder Künstlern in seinem Haus und auf dem Grundstück eine Ausstellungsfläche. Außerdem gab es Lesungen und weitere Kulturveranstaltungen. „Gut essen, sich mit Kunst beschäftigen und darüber reden – das war für mich immer eine sehr schöne Kombination.“

Info Wechselvolle Geschichte des Denkmalparks Nutzung Ab Anfang des 20. Jahrhunderts befand sich in den Gebäuden eine Zöglingsanstalt. Briten Von 1945 an bis 1996 nutzte die Britische Rheinarmee den Nordpark als Kaserne. Heute Seit dem Weggang der Briten werden die 17 Gebäude von Unternehmen genutzt.

Nachdem andere Interessenten aus Sorge um die zu erwartenden hohen Investitionen abgesprungen waren, hatten Herbert und Sabina Prinzen (S. und H. Prinzen Verwaltung KG) aus Rheindahlen die markante Immobilie im Nordpark 2005 gekauft. Die Kirche und das angebaute ehemalige Schulgebäude wurden weitgehend entkernt, das Schwimmbecken im Keller wurde zugeschüttet, und neue Zwischendecken mussten eingezogen werden. Das eigentliche Kirchenschiff im ersten Geschoss wurde zum Veranstaltungsraum umgebaut und nach den Eigentümern „Prinzensaal“ genannt.

Wolfgang Eickes bei Kochvorbereitungen in seiner Küche im Palace St. George. Foto: Andreas Hirsch

Herbert Prinzen und Wolfgang Eickes haben sich einvernehmlich getrennt. „Wolfgang Eickes trägt sich seit längerer Zeit mit dem Gedanken, dem Palace den Rücken zu kehren“, sagt Prinzen. Er könne diesen Schritt gut verstehen. „Immerhin hat Wolfgang Eickes 40 Jahre in der Gastronomie als Sterne- und Spitzenkoch gearbeitet.“

Nach mehr als 13 harmonischen und wirtschaftlich erfolgreichen Jahren im Palace St. George gehe man nun freundschaftlich auseinander. Inzwischen gebe es auch schon Interessenten für das Haus. „Es ist aber bis jetzt noch keine finale Entscheidung getroffen worden“, sagt Herbert Prinzen.

Lesen Sie auch Flic Flac in Mönchengladbach : Höchstleistung durch gute Ernährung

Wolfgang Eickes steht zu seiner Entscheidung, nimmt den Abschied dennoch keinesfalls leicht. „Ich habe das Haus mit großem Enthusiasmus geführt“, sagt er. „Ich hatte immer ein offenes Ohr für meine Gäste, sie vertrauten mir und ich ihnen.“ Aus vielen Stammgästen seien im Laufe der Jahre gute Freunde geworden.