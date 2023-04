Sichtung am Hauptfriedhof Polizei sucht vermeintlichen Wolf in Mönchengladbach

In Mönchengladbach läuft am Donnerstagmorgen nach einer vermeintlichen Sichtung eines Wolfs ein Einsatz der Polizei. Wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion sagte, meldete ein Bürger der Polizei gegen 8.30 Uhr, er habe am städtischen Hauptfriedhof an der Viersener Straße ein Tier gesehen, das so aussah wie ein Wolf. Daraufhin begann die Polizei mit der Suche nach dem Tier zur Gefahrenabwehr.