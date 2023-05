Polizeieinsatz in Mönchengladbach Wolf entpuppt sich als Husky

So unwahrscheinlich war das nicht, als am Montag, 15. Mai, eine Wolfsmeldung bei der Feuerwehr Mönchengladbach einging. Schließlich hatte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz erst vor wenigen Tagen bestätigt, dass am 27. April tatsächlich ein Tier dieser Gattung über die Viersener Straße gelaufen war. Also rief die Feuerwehr die Polizei an, und die machte sich gleich mit mehreren Streifenwagen auf die Suche.