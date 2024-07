Feuerwehr Mönchengladbach Wohnungsbrand in Heyden

Die Feuerwehr ist am Mittwoch, 24. Juli, zu einem Wohnungsbrand an der Richardstraße in Mönchengladbach-Heyden ausgerückt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte quoll Rauch aus einem gekippten Fenster im zweiten Obergeschoss. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer konnte durch den eingesetzten Trupp schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter quergelüftet, um den noch vorhandenen Brandrauch zu entfernen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar.