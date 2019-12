Bolzen und Mehring : Wohnungsbauprojekte von den Energiespar-Architekten

Mönchengladbach Mit einem Passivhaus am Fliescherberg setzten Tom Bolzen und Katja Mehring bereits vor zehn Jahren ein energetisches Zeichen.

Effiziente Energieversorgung und innovative Konzepte spielen für viele Immobilienkäufer inzwischen eine immer größere Rolle. Die Mönchengladbacher Architekten Tom Bolzen und Katja Mehring beschäftigen seit mehr als 15 Jahren mit solchen Themen. Sie setzten mit dem ersten Passivhaus am Fliescherberg in Mönchengladbach bereits 2009 ein Zeichen, es folgten 2012 das erste zertifizierte Effizienzhaus + am Spielberg sowie drei Klimaschutzsiedlungen in Aachen und in Mönchengladbach.

An der Neersbroicher Straße haben sie eine Klimaschutzsiedlung mit 25 Wohneinheiten auf einer ehemaligen Brache realisiert. An der Roermonder Straße/ In der Duis wurde ein altes Tankstellengrundstück saniert und mit einer Eckbebauung städtebaulich aufgewertet. Dort sind insgesamt zwölf verschiedene Wohneinheiten in Form von Townhouses und unterschiedlich konzipierten Wohnungen entstanden. An der Hovenerstraße in Bettrath ist ein neues Wohnquartier mit 20 Wohneinheiten entstanden.