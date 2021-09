Großeinsatz in Mönchengladbach : Wohnungen brennen in Giesenkirchen aus

Mönchengladbach Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Ein Nachbar konnte alle Mitbewohner retten. Ein Freiwilliger Feuerwehrmann verletzte sich auf dem Weg zum Gerätehaus.

Großalarm in Mönchengladbach: Am Dienstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in Giesenkirchen an der Friesenstraße ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich die Situation in dem Altbau dramatisch dar. „Daraufhin wurde die Alarmstufe sofort erhöht“, sagte Andreas Schillers, Direktionsleiter der Feuerwehr. Die rechte Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses stand in Flammen. Das Feuer drohte auf das Dachgeschoss überzugreifen. Teile der Fassadenverkleidung brannten bereits.