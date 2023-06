Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Wohnung in Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Gleich mehrere Anrufer haben am Donnerstagvormittag über den Notruf 112 einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Eibenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes bereits in Flammen, die straßenseitige Fassade des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses war komplett in Brandrauch eingehüllt, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Wie viele Personen sich noch im Gebäude befanden, war zunächst unklar.