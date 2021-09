Erneut Großalarm in Mönchengladbach : Wohnung in Eicken ausgebrannt

Nach dem Brand in der Eickener Fußgängerzone ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Donnerstagmorgen zur Fußgängerzone in Eicken ausgerückt. Dort stand eine Altbauwohnung in Flammen. Drei Menschen wurden vom Notarzt untersucht.

Gegen 5.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fußgängerzone in Eicken. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand eine Wohnung im Dachgeschoss in Flammen. Die Feuerwehr spricht von einer „massiven Feuerentwicklung“. Deshalb sei auch die Alarmstufe sofort erhöht worden.

Drei Menschen wurden vor Ort von einem Notarzt untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehrkräfte konnten eine Ausbreitung der Flammen auf den Spitzbogen des Altbaus verhindern. Aktuell wird das Gebäude noch mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester untersucht.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber: Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Es ist der zweite Großeinsatz der Feuerwehr innerhalb von zwei Tagen. Am Dienstag brannte eine Wohnung in Giesenkirchen an der Friesenstraße aus. Auch in dem Fall handelte es sich um einen Altbau, in dem sich die Flammen rasend schnell ausgebreitet hatten. In diesem Fall hatte ein E-Bike-Akku, der in der Wohnung geladen wurde, den Brand ausgelöst.

