Großeinsatz in Mönchengladbach : Wohnung brennt in Giesenkirchen aus

Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Friesenstraße aus. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Ein Nachbar konnte alle Mitbewohner retten. Die Löscharbeiten dauern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Großalarm in Mönchengladbach: Am Dienstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in Giesenkirchen an der Friesenstraße ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich die Situation in dem Altbau dramatisch dar. „Daraufhin wurde die Alarmstufe sofort erhöht“, sagte Andreas Schillers, Direktionsleiter der Feuerwehr.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Bewohner der Brandwohnung rechtzeitig ins Freie retten können. Er hatte am Morgen den Notruf der Feuerwehr gewählt und dann sofort alle Nachbarn gewarnt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Bewohner wurde noch an der Einsatzstelle vom Notarzt untersucht.

Wie Schillers berichtet, brannte die Wohnung komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl habe man aber verhindern können. Dennoch seien die Räume im Obergeschoss des Altbaus nicht mehr bewohnbar.

Die Friesenstraße ist wegen der Löscharbeiten aktuell noch gesperrt. „Wir haben das Feuer unter Kontrolle. Aber es laufen noch Nachlöscharbeiten“, sagte Schillers.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Der Brandort soll später von Sachverständigen der Polizei untersucht werden.

(gap)