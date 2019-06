Start ist 2020 : Wohnquartier in Heyden wird durch Bauminseln aufgewertet

Wohnquartier in Heyden wird durch Bauminseln aufgewertet

Heyden Der Verkehr wird anders geleitet und soll entschleunigt werden. Die Maßnahme läuft über das Förderprogramm „Soziale Stadt“.

(RP) Die Wohnstraßen im Quartier rund um die Kepler- und Von-Galen-Straße sollen aufgewertet werden. Das hat der Planungs- und Bauausschuss als Teilprojekt des Förderprogramms „Soziale Stadt – Innenstadtkonzept Rheydt“ in seiner letzten Sitzung beschlossen.

Die stark und oft auch zu schnell befahrene Von-Galen-Straße wird durch die Anordnung der Bauminsel verengt. Für Fußgänger werden zwei zusätzliche Querungsstellen auf der Pestalozzistraße und auf der Königstraße geschaffen. Auf der Keplerstraße werden im Bereich des Café Josef neue Fahrradständer und in der Nähe der Grünflächen des Quartiers zusätzliche öffentliche Mülleimer aufgestellt.

Auch bei der Verkehrsführung soll es dem Beschluss zufolge Änderungen geben: Die Reitbahnstraße von West nach Ost wird zur Einbahnstraße. Auf der Frankfurter Straße unterstützt die Einbahnstraßenreglung die neue Eingangssituation am Förderzentrum Süd, die im Herbst 2019 realisiert wird.

Die Anlieger hatten nach Angaben des Beigeordneten im Vorfeld die Möglichkeit, in einem Bürgerbeteiligungsverfahren ihre Ideen und Anregungen einzubringen. „Durch einen intensiven Austausch mit der Bürgerschaft konnten unterschiedliche Bedarfe festgestellt werden“, sagt Bonin. „Nahezu in jeder Straße gab es unterschiedliche Probleme und Vorstellungen.“ Die seien schließlich in den Planungen berücksichtigt worden.