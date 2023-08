Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Wohnmobil und Motorrad gestohlen

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch, 23. August, ein Wohnmobil an der Einruhrstraße in Odenkirchen-West gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hielt gegen 2.15 Uhr ein BMW (1er) mit Mönchengladbacher Kennzeichen und drei Insassen vor dem Firmengelände.