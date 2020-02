Deutliche Risse in der Hausfassade : Hauswand in Mönchengladbach droht einzustürzen

Foto: Sascha Rixkens 14 Bilder Hauswand in Mönchengladbach droht einzustürzen.

Mönchengladbach An einer Baustelle im Stadtteil Windberg sind am Mittwoch deutliche Risse in der Fassade eines benachbarten Hauses entstanden. Eine Hauswand einzustürzen, Einsatzkräfte versuchen, sie mit einer Stützwand zu sichern. Die Viersener Straße bleibt bis Donnerstagabend gesperrt.

An der Viersener Straße im Stadtteil Windberg droht die Giebelwand eines Wohnhauses einzustürzen. An dem Haus, das direkt an einer Baugrube liegt, zeigten sich am Mittwochvormittag deutliche Risse, die im Laufe des Tages größer wurden. Feuerwehr, Polizei und NEW sind bereits vor Ort. Die Viersener Straße ist zwischen Lindenstraße und Schürenweg gesperrt. Der Einsatz erreichte Feuerwehr und Polizei gegen 11.30 Uhr am Vormittag.

Ein Statiker hat Angaben der Stadt zufolge die Wand untersucht. Demnach sei die in Schieflage geratene Wand aufgesetzt. Die Einsatzkräfte versuchen derzeit, die Giebelwand abzustützen. „Eine Stützwand soll direkt an der Giebelwand errichtet werden“, sagte Stadtsprecher Mike Offermanns. Dazu wurde eine Betonpumpe angefordert. Am Donnerstagabend soll der Beton ausgehärtet sein, dann könne man über weitere Maßnahmen entscheiden. Bis dahin bleibt die Viersener Straße als Sicherheitsmaßnahme für den Fahrzeugverkehr weiter gesperrt. Der gegenüberliegende Gehweg soll im Laufe des Mittwochs für Fußgänger freigegeben werden.

Wie Offermanns bestätigte, wird das Haus von einer Frau bewohnt. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt, als die Risse auftraten, bei Nachbarn. Anwohner aus benachbarten Häusern berichteten unserer Redaktion, sie hätten es sehr laut krachen gehört und hätten daraufhin fluchtartig ihre Wohnhäuser verlassen. Die Bewohnerin des betroffenen Hauses sei inzwischen anderweitig untergebracht, so Offermanns. Das Haus ist unbewohnbar. Auch ein direkt benachbartes Haus ist von den Einsatzkräften geräumt worden. Am Mittwochnachmittag prüft ein Statiker, ob es wieder betreten werden darf.

Die NEW hat einen Bus für Evakuierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt, der am frühen Nachmittag aber wieder abfuhr. Ein Bagger auf der Viersener Straße legte eine Gasleitung frei, um die Zufuhr abzuriegeln.

Auf dem benachbarten Gelände hat es in den vergangenen Monaten Abrissarbeiten gegeben. Dort soll ein neuer Gebäudekomplex mit Wohnungen, Büros, Tiefgarage und einem Lebensmittelmarkt gebaut werden.

(angr, chal)