Kosten in Mönchengladbach Wohngeld – droht jetzt das Chaos?

Angesichts der gestiegenen Energiepreise haben Bund und Länder den Wohnkostenzuschuss angepasst. Derzeit beziehen in Mönchengladbach 3400 Haushalte Wohngeld. Ab 2023, so rechnet man bei der Stadt, werden es voraussichtlich 10.000 sein. Die Zahl der berechtigten Bezieher wird sich also verdreifachen. Das heißt: Auf die Stadt rollt eine riesige Antragswelle zu. Das ist nicht nur in Mönchengladbach so, auch andere Kommunen haben das Problem. Der Städte- und Gemeindebund hat bereits gewarnt: Hunderttausende werden ihren Bescheid nicht vor Sommer bekommen.