Chancen fürs Eigenheim in Mönchengladbach : Neues Wohngebiet in Giesenkirchen geht in die Vermarktung

Neues Wohngebiet in Giesenkirchen geht in die Vermarktung

Chancen fürs Eigenheim in Mönchengladbach

Auf diesem Baugebiet an der Kruchenstraße in Giesenkirchen sollen 15 Einfamilienhäuser entstehen. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Auf der Parkplatzfläche des ehemaligen Freibads soll ein modernes Wohnquartier entstehen. Die EWMG vermarktet 15 Wohnbaugrundstücke an private Bauherren.

Auf der Nettobaulandfläche von rund 9300 Quadratmetern entstehen insgesamt 15 Einfamilienhäuser und drei Mehrfamilienhäuser. Im ersten Schritt vermarktet die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG) 15 Wohnbaugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser an private Bauherren. Im zweiten Schritt werden sie in einem separaten Verfahren für Investoren als Ensemble vergeben. Die Ausschreibung für die Mehrfamilienhäuser folgt voraussichtlich Ende 2022.

Das Plangebiet an der Kruchenstraße schließt an den bestehenden Siedlungsbereich von Giesenkirchen an, ist aber aufgrund der umgebenden Grünstrukturen gleichzeitig ruhig gelegen. Dinge des täglichen Bedarfs sowie Kindergärten, Schulen und Spielplätze sind fußläufig zu erreichen oder gut über den öffentlichen Nahverkehr angebunden.