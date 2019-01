Anders Wohnen in Mönchengladbach : In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen

Wo früher das Kirchenportal war, ist heute der Eingang zu den Wohnungen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach In die ehemalige evangelische Friedenskirche in Geneicken zogen auch Katholiken und Muslime als Mieter ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arnold Küsters

Der Baumprophet, die hölzerne Skulptur mit den gegen den Himmel gereckten Händen, steht jeden Tag vor der ehemaligen Friedenskirche in Geneicken. Hans-Jürgen Meisen besucht den zur Wohnanlage umfunktionierten früheren Kirchenbau nur ab und an. Er ist Vorstand der Kreisbau AG, der das Gebäude gehört. Meisen ist gläubig, aber in erster Linie kommt er, um nach dem Rechten zu sehen: „Unsere Wohnanlage ist nun fast 20 Jahre alt, da werden schon mal die ersten Reparaturen fällig. Das sind ganz normale Instandhaltungsarbeiten, wie jeder Hausbesitzer sie kennt. Und wir werden den Glockenturm anstreichen müssen.“ Das wiederum ist ein Unterschied zu einer normalen Wohnanlage.

18 Briefkästen hat die ehemalige Friedenskirche. Acht Stufen aus Basalt führen hinauf zum Eingang. Das Portal der, sagen wir doch weiterhin: Kirche, ist einer modern anmutenden und wegen der vorgegebenen Maße großen, weiß lackierten Holztür gewichen. Durch die Gliederung der Fläche in Glassegmente, wirkt sie nicht einmal wuchtig. Schwingt die Eingangstür auf, steht der Besucher unvermutet auf Kopfsteinpflaster. „Wir wollten die Straße in den Kirchenraum holen“, erklärt Meisen. Ein Ort der – nun weltlichen – Begegnung sollte die Wohnanlage werden. Original erhaltene Kirchenbänke laden zum Verweilen ein.

Hans-Jürgen Meisen, Vorstand der Kreisbau AG, hatte zunächst Bedenken dagegen, die Kirche in ein Wohnhaus zu verwandeln. Heute steht er vorbehaltlos zu dem Projekt. Foto: Sascha Rixkens

Info Serie über besondere Wohnformen Die Serie Wir stellen in loser Folge besondere Wohnformen vor. Machen Sie mit! Kennen Sie jemanden, den man in dieser Serie vorstellen sollte? Schicken Sie Ihren Vorschlag (Betreff: „Anders Wohnen“) an Rheinische Post, Lüpertzender Straße 161, 41061 Mönchengladbach, oder per Mail an: aktionen.mg@rheinische-post.de

Was wohl Maximilian Nohl zu dem neuen Innenleben der Kirche sagen würde? Nohl hat sie entworfen. Gebaut wurde sie zwischen 1864 und 1866. Wenn man genau hinschaut, erkennt man, warum der Kreisbau-Vorstand die Schinkel-Schule anführt, und warum die Friedenskirche ein wenig an das Rote Rathaus in Berlin erinnert: Nohl hatte 1860 drei Entwürfe für das Neue Berliner Rathaus eingereicht. Elemente der Neugotik und Neurenaissance sind klar zu sehen. Das Innere des Baus ist auf drei Etagen durch Laubengänge erschlossen, von denen die Wohnungen abgehen. Sie sind zwischen 62 und 93 Quadratmeter groß. Durch das teils verglaste Dach fällt viel Licht in das ehemalige Kirchenschiff.

Wie gesagt, Hans-Jürgen Meisen ist ein gläubiger Mensch. Daher hat er anfangs die Idee abgelehnt, aus der Kirche ein Wohnhaus zu machen. Zumal auch seine Frau damals ziemlich deutlich wurde, erinnert er sich: „Du packst die Kirche nicht an, hat sie gesagt, da bin ich konfirmiert worden.“ Rat hat er sich auch bei seinem ältesten Sohn geholt, der zu dem Zeitpunkt evangelische Theologie und Deutsch studierte: „Mir war allein schon bei dem Gedanken unwohl, dass ich da den Bagger durchfahren lasse, wo zuvor unter anderem Eheschließungen vollzogen, Taufen und Beerdigungen abgehalten wurden.“ Den Ausschlag habe dann letztlich Pfarrer Olaf Nöller gegeben, erzählt Meisen: „Durch das Zitat aus dem Johannesevangelium: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.“

Auch der öffentliche Protest war zunächst groß. „Rettet die Friedenskirche“ hieß die Aktion. Auch der Aufsichtsrat der Kreisbau hatte Vorbehalte. „Wer will da wohnen?“ Das war eine der bangen Fragen. Und: Werden uns die Instandhaltungskosten nicht auffressen? Heute ist Meisen stolz: „Seit Beginn wohnt hier in der ehemaligen protestantischen Kirche eine streng katholisch gläubige spanische Familie. Auch eine muslimische Familie aus der Türkei ist in der Kartei der Kreisbau unter Erstbezug abgelegt – und immer noch Mieter. Kruzifix oder auch ein Buddha – kein Problem in dem als Denkmal geschützten Bau: „In der ehemaligen Friedenskirche wohnt der Bevölkerungsquerschnitt.“

Bei der Umsetzung der Pläne bekam die Kreisbau damals viel politische Unterstützung, auch auf Landesebene. Selbst Ministerpräsident Johannes Rau schaltete sich in die Finanzierung ein. Meisen nennt weitere Namen aus dieser Zeit: unter anderem den Mönchengladbacher Landtagsabgeordneten Hermann Jansen (SPD) und den Bundestagsabgeordneten Hans-Wilhelm Pesch (CDU).

Bevor der Umbau begann, fand in der Geneickener Kirche nach der Entwidmung ein Rockkonzert statt, das noch heute legendär ist. Unmittelbar danach rollten die Bagger an. Geschossdecken wurden eingezogen, Fenster gebrochen, Mauern gesetzt, Installationen für die Wohnungen eingebaut. „Wir haben bei den Arbeiten die historische Kuppel wiedergefunden und im Keller alte Kirchenfenster“, erinnert sich Meisen. Einer der Gründe für die öffentliche Mit-Finanzierung der Baumaßnahme sei der Einsatz von fünf jungen Menschen in einer Berufs- und Arbeitsqualifizierungsmaßnahme gewesen: „Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren wurden sie in einer Bauhütte von einem Zimmermann an die Berufe herangeführt.“